Слуцкий заявил, что РФ готова работать с новым председателем ПАСЕ в конструктивном ключе

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Россия готова к конструктивному взаимодействию с новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в том числе для преодоления кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга. Об этом журналистам в понедельник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Новый председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье известна своим сдержанным и критическим отношением к России. Тем не менее мы готовы работать с любым главой ассамблеи в конструктивном ключе", - заверил Слуцкий.

При этом глава комитета выразил надежду на продолжение диалога "по преодолению кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга". "Со своей стороны мы продолжаем настаивать на отмене санкционных статей регламента ПАСЕ, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации, прежде всего, права голоса. Рассчитываем, что основные итоги работы спецкомиссии (ad hoc) по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы под руководством уходящего спикера ассамблеи Микеле Николетти будут приняты во внимание новым руководством ПАСЕ", - добавил Слуцкий.

Выборы нового председателя ПАСЕ

Швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье в понедельник была утверждена в должности председателя ПАСЕ. Она пришла на смену своему итальянскому коллеге по политической группе социалистов Микеле Николетти, который занимал эту должность с января 2018 года.

Сложить полномочия Николетти был вынужден после того, как не сумел подтвердить депутатский мандат в Италии, потерпев поражение в своем округе на состоявшихся в марте парламентских выборах. Таким образом его пребывание на посту председателя ПАСЕ оказалось самым кратковременным в истории. Тем не менее за этот срок Николетти сумел организовать работу комиссии по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы, итоги деятельности которой могут повлиять на разрешения кризиса между ПАСЕ и Россией.

Комиссия ad hoc

Комиссия ad hoc Бюро ПАСЕ была создана в декабре 2017 года. Ее основной целью является гармонизация деятельности уставных органов Совета Европы - Комитета министров (КМСЕ) и ПАСЕ. В основу работы спецкомиссии положен подготовленный Николетти доклад, по которому 11 октября 2017 года была также принята отдельная резолюция ассамблеи. В ней говорилось, в частности, о несогласованности в составах КМСЕ и ПАСЕ, так как Россия в работе ассамблеи не участвует.

Кризис в отношениях России и ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции только усилились: российские парламентарии остались без права голоса на заседаниях ассамблеи, а также были отстранены от работы в руководящих органах ПАСЕ и ее миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы до конца 2015 года. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году.