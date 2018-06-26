Пленум Верховного суда принял постановление по законодательству о митингах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России принял постановление с разъяснениями судьям вопросов применения законодательства о публичных мероприятиях (собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях и пикетах). В нем разъяснены вопросы рассмотрения споров о согласовании проведения публичных акций, привлечения к административной и уголовной ответственности как за воспрепятствование проведения публичных акций, так и за нарушения их организаторами и участниками.

Это первое постановление пленума ВС по вопросам проведения публичных акций. Закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" был принят в 2004 году.

В частности, Верховный суд обязал суды в каждом случае спора по согласованию публичных мероприятий исследовать все доводы представителей власти.

"При рассмотрении административных дел об оспаривании решений, действий (бездействий), связанных с проведением согласительных процедур, судам следует исходить из того, что вмешательство органа публичной власти в право проведения мирных публичных мероприятий должно основываться на законе, быть необходимым и соразмерным преследуемой этим органом правомерной цели", - говорится в постановлении.

"С учетом этого суду в каждом конкретном случае надлежит исследовать все выдвигаемые органом публичной власти доводы и представленные им доказательства, а также оценивать их на предмет наличия относимых и достаточных оснований для осуществленного вмешательства", - пояснил пленум ВС.

Верховный суд напомнил, что органы власти вправе отказать в согласовании публичного мероприятия только в двух случаях - если лицо, подавшее уведомление, не вправе быть организатором публичного мероприятия, или выбрано место, где проведение публичного мероприятия запрещается.

Перенос мероприятия

Предложение переноса места или времени проведения публичного мероприятия "не может быть произвольным, немотивированным и должно содержать конкретные данные, свидетельствующие об очевидной невозможности проведения этого мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное время".

Просто неудобства, вызываемые проведением публичного мероприятия для других граждан, и предположения о возможности возникновения таких неудобств "сами по себе не могут являться уважительной причиной для изменения места и (или) времени проведения публичного мероприятия". Например, если речь идет лишь о временном изменении маршрутов движения транспорта или помехах для пешеходов, если это не влияет на безопасность дорожного движения. К уважительным причинам, пояснил пленум, могут быть отнесены сохранение бесперебойной работы жизненно важных объектов инфраструктуры и связи (например, аварийный ремонт сетей), общественный порядок и безопасность граждан (в том числе угрозы обрушения зданий, давка), помехи доступа граждан к жилью, угрозы ДТП, если даже дополнительные меры не могут это устранить.

"Предложение органа публичной власти об изменении места и (или) времени начала и окончания проведения публичного мероприятия не может быть произвольным, немотивированным и должно содержать конкретные данные, свидетельствующие об очевидной невозможности проведения этого мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное время", - говорится в разъяснении судьям.

Орган власти обязан представить суду доказательства, подтверждающие наличие конкретных обстоятельств, при этом суд не вправе признать обоснованным предложение о переносе "со ссылкой на иные обстоятельства, не указанные в (направленном организаторам - прим. ТАСС) предложении".

Пленум отметил, что если "в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия органом публичной власти" не доведено до организатора никаких обоснованных предложений о переносе или приведения форм или целей акции в соответствие требованиям закона, "публичное мероприятие может расцениваться как согласованное". Исключение составляет случай, когда организатор уклоняется от получения соответствующего предложения.

Приоритет публичных акций

Пленум Верховного суда России также фактически признал, что проведение публичных мероприятий (собраний, митингов, шествий и т. д. для выражения гражданами своих мнений) имеет приоритет перед ярмарками и другими культурно-массовыми мероприятиями.

"Судам следует учитывать, что специально отведенные места для проведения публичных мероприятий определяются органами исполнительной власти субъекта РФ с целью создания дополнительных условий для беспрепятственной реализации гражданами и их объединениями права на свободу мирных собраний", - отметил пленум.

С учетом этого "проведение культурно-массового мероприятия, ярмарки и иного мероприятия, не относящегося по смыслу закона о публичных мероприятиях (о митингах, демонстрациях, шествиях) к публичному мероприятию, само по себе не может являться законным основанием для предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, заявленного к проведению в специально отведенном месте".

Вместе с тем, отметил пленум, проведение ярмарки или иного культурно-массового мероприятия может расцениваться как законное основание для предложения перенести проведение акции "только если информация о его проведении была опубликована в соответствии с требованиями законодательства РФ до подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и при совместном проведении данных мероприятий не может быть обеспечена их безопасность".

Принцип очередности действует и в случае проведения двух публичных мероприятий в одном месте, если их одновременное проведение не может гарантировать их безопасности (в том числе с учетом переполненности места их проведения). Организатору одного из публичных мероприятий может быть предложено перенести место или время если его проведение одновременно с другим публичным мероприятием, уведомление о котором было направлено ранее, "независимо от численности лиц, совместно присутствующих в месте проведения заявленных публичных мероприятий, не позволит обеспечить их мирный характер силами правопорядка <…> и потребует принятия чрезвычайных мер".