Россия готова к противодействию британской инициативе в ОЗХО

ГААГА, 26 июня. /ТАСС/. Россия готова к дискуссии и противодействию британской инициативе о расширении полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на внеочередной конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге. Об этом заявил ТАСС во вторник глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Конечно, мы готовы к противодействию британской инициативе. Здесь, я предполагаю, будет серьезное обсуждение решения, которое было предложено Великобританией. Ожидаю, что будут выдвинуты также другие проекты решений", - отметил он.