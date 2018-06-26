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Россия готова к противодействию британской инициативе в ОЗХО

Политика
26 июня, 10:52 UTC+3

Об этом сказал во вторник глава российской делегации, замглавы Минпромторга Георгий Каламанов

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ГААГА, 26 июня. /ТАСС/. Россия готова к дискуссии и противодействию британской инициативе о расширении полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на внеочередной конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге. Об этом заявил ТАСС во вторник глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Конечно, мы готовы к противодействию британской инициативе. Здесь, я предполагаю, будет серьезное обсуждение решения, которое было предложено Великобританией. Ожидаю, что будут выдвинуты также другие проекты решений", - отметил он.

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Персоны
Каламанов, Георгий Владимирович
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