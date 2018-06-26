Россия 27 июня поставит в ОЗХО на голосование свои предложения по мандату организации

ГААГА, 26 июня. /ТАСС/. Россия поставит в среду на голосование в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) свой проект решения по ее мандату, который будет рассматриваться параллельно с предложением Великобритании о придании ОЗХО права устанавливать виновных в химатаках. Об этом заявил во вторник журналистам постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин после первой рабочей сессии в Гааге специальной конференции государств - членов Конвенции по запрещению химического оружия.

"Завтра могут быть судьбоносные решения, будут поставлены на голосование британский проект решения, наш проект решения, поэтому нам очень важно выработать сейчас алгоритм принятия решений", - отметил он. Как пояснил ТАСС дипломатический источник в кулуарах встречи, Великобритания, "по сути, предлагает наделить ОЗХО полномочиями, которые есть и должны быть только у Совета Безопасности ООН, что абсолютно недопустимо".

Комментируя трехчасовую задержку с голосованием по повестке дня конференции, Шульгин отметил нежелание США и ряда других западных стран выяснять реальный состав участников конференции, число тех, кого лишили права голоса, и другие процедурные вопросы. "Это связано с тем, что у них рушится график. Наши американские, как мы говорим, партнеры собирались устроить здесь грандиозный спектакль. Сюда сейчас подтягиваются крупные силы, тяжеловесы в лице [главы МИД Великобритании] Бориса Джонсона, в лице министра иностранных дел Франции, там все запланировано, мы примерно знаем даже то, с чем они собираются выступать", - отметил он.

В свою очередь глава российской делегации на конференции замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов сообщил, что сейчас в ОЗХО состоится дополнительная сессия, посвященная вопросу полномочий и правам голоса собравшихся на конференцию, по итогам которой будет сделан доклад по системе голосования. "Присутствует 143 страны, как нам было сказано, кворум составляют 97 стран, 32 страны лишены права голоса. Сегодня упоминался очень хороший пример 2002 года, когда всего 48 голосами [в ОЗХО] было принято серьезное решение международного уровня", - отметил он.

"Мы будем совместно с нашими коллегами и партнерами добиваться принятия соответствующих решений. Это не одно решение, которое предложила Великобритания по полномочиям ОЗХО, но это еще дополнительные решения, которые в ближайшее время покажем и представим здесь в ОЗХО. Дополнительную информацию мы будем давать сегодня и завтра", - отметил он.