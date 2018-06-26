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Путин переназначил полпредов в Северо-Западном, Сибирском и Южном округах

Политика
26 июня, 14:21 дата обновления: 26 июня, 14:42 UTC+3

Пост полномочного представителя президента в СЗФО сохранил Александр Беглов, в СФО - Сергей Меняйло, а в ЮФО - Владимир Устинов

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин переназначил своих полномочных представителей в Северо-Западном, Сибирском и Южном федеральных округах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно указам президента, свои посты сохранили полпред в СЗФО Александр Беглов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и полномочный представитель главы государства в ЮФО Владимир Устинов.

18 мая при формировании нового состава правительства РФ пост вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе сохранил Юрий Трутнев.

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Персоны
Меняйло, Сергей Иванович Беглов, Александр Дмитриевич Путин, Владимир Владимирович Устинов, Владимир Васильевич (государственный деятель)
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