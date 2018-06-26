Путин переназначил полпредов в Северо-Западном, Сибирском и Южном округах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин переназначил своих полномочных представителей в Северо-Западном, Сибирском и Южном федеральных округах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно указам президента, свои посты сохранили полпред в СЗФО Александр Беглов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и полномочный представитель главы государства в ЮФО Владимир Устинов.

18 мая при формировании нового состава правительства РФ пост вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе сохранил Юрий Трутнев.