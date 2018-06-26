Кандидат от партии "Национальный курс" подал документы в Мособлизбирком

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель региональной ячейки политической партии "Национальный курс" Александр Солонкин подал документы в Мособлизбирком для выдвижения в кандидаты на должность губернатора Московской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

"Александр Солонкин от партии "Национальный курс" подал документы в Мособлизбирком", - сообщили в пресс-службе. По данным комиссии, партийная конференция по выдвижению Солонкина прошла 25 июня.

Он перечислил основные пункты своей избирательной кампании, подавая документы в Мособлизбирком. "Мы видим, что майские указы носят рекомендационный характер и в ряде регионов не выполняются, поэтому один из основных факторов [моей программы] - поддержка майских указов. Нужно национализировать Центробанк, провести деоффшоризацию крупного бизнеса и самое главное - возращение экономического суверенитета", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Россия" - Максима Шингаркина, "Партия народной свободы" ("Парнас") - Алексея Дуленкова. Все, кроме Шингаркина и Дуленкова, подали документы в Мособлизбирком. Теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение кандидатов завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. 9 сентября в единый день голосования пройдут выборы.

Кандидаты на пост губернатора региона могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.