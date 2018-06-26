Врио главы Нижегородской области подал документы на участие в выборах губернатора региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во вторник подал пакет документов для выдвижения на пост главы региона в областную избирательную комиссию, сообщает пресс-служба "Единой России"

"Сегодня Глеб Никитин подал документы в избирком, чтобы принять участие в голосовании на пост губернатора Нижегородской области. Ранее врио губернатора стал победителем внутрипартийного предварительного голосования "Единой России". Затем его кандидатура была поддержана большинством делегатов конференции регионального отделения партии", - говорится в сообщении.

Как сообщил Глеб Никитин после подачи документов, он не планирует уходить в длительный отпуск, чтобы уделять больше времени избирательной кампании.

"Задача главы региона - обеспечить бесперебойную работу всех служб. Сейчас мы принимаем Чемпионат мира по футболу, начали подготовку школ к учебному году, в том числе капитальный ремонт. От нашей работы зависит, как пройдет сбор урожая, подготовка к отопительному сезону, поэтому в отпуск не ухожу, буду совмещать в рамках существующего законодательства", - приводит слова Никитина пресс-служба.

Первым в избирком подал документы кандидат от партии КПРФ Владислав Егоров. Также, по информации пресс-службы регионального избиркома, по состоянию на 26 июня избирательную комиссию Нижегородской области уведомили о своем выдвижении на должность губернатора пять кандидатов. От партии ЛДПР - это депутат Госдумы Александр Курдюмов, от "Справедливой России" - депутат областного Законодательного собрания Галина Клочкова, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - Александр Быков.

Выборы губернатора Нижегородской области пройдут в Единый день голосования 9 сентября.