Пять стран внесут поправки в проект ОЗХО о наделении ее атрибутивным правом

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Пять государств Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовили и внесут в среду поправки к британскому проекту об изменении мандата организации и наделении ее атрибутивным правом - возможностью назначать виновных в химических атаках. Об этом заявил во вторник российским журналистам глава делегации РФ на Специальной конференции государств - членов Конвенции по запрещению химоружия, замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

"27 июня будут внесены поправки к британскому докладу. Таких поправок пять, их подготовили Венесуэла, Иран, Белоруссия, Казахстан и Бурунди, - сказал он. - Россия в соответствии с уставными документами ОЗХО будет настаивать на обсуждении и голосовании по каждой поправке".

Каламанов подтвердил, что голосование по самому британскому проекту состоится на закрытой сессии Специальной конференции государств - членов конвенции по запрещению химического оружия 27 июня в 14:30-15:00 по местному времени (15:30-16:00 мск).

"Возможно также внесение дополнительных проектов решений, по которым возможно голосование", - отметил он. Каламанов отказался пока комментировать состоится ли голосование по российско-китайскому проекту усиления мандата ОЗХО. "Об этом пока преждевременно говорить", - отметил он.

Согласно полученному ТАСС тексту этого проекта, Россия и Китай предлагают ОЗХО расширить технические возможности миссий организации по расследованию химических инцидентов и оказанию помощи пострадавшим странам.