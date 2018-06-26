20 кандидатов в мэры Москвы пришли на вторую встречу с муниципальными депутатами столицы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Двадцать кандидатов на пост мэра Москвы пришли на вторую встречу с муниципальными депутатами столицы, чтобы убедить поставить подпись в поддержку их выдвижения на выборы, как того требует норма закона о так называемом муниципальном фильтре. Встреча, в которой приняли участие около 300 депутатов, была организована Советом муниципальных образований Москвы в здании Мосгордумы.
"Мы создали эту площадку, чтобы кандидаты могли высказаться перед депутатами и попытаться их убедить, что за них можно поставить подпись", - сказал журналистам по окончании встречи председатель Совета Владимир Дудочкин. Он уточнил, что в предыдущей встрече, прошедшей 20 июня, участвовали "в два раза меньше кандидатов".
По словам Дудочкина, на нынешней встрече "кандидаты имели возможность [высказаться], больше вопросов было задано". "Я надеюсь, следующая встреча тоже состоится, мы, может быть, формат изменим, как сделать так, чтобы как можно больше высказались кандидаты", - добавил он.
В ходе встречи кандидаты указывали на необходимость повышения конкурентности на выборах, чему, по их мнению, должно способствовать их участие в них.
"Я вам свою программу не собираюсь рассказывать, мы должны с вами определиться, кто будет, какие кандидаты в избирательном бюллетени, мы для этого собрались с вами, чтобы москвичи получили возможность выбора, и я повторяю свой призыв: поставить подписи за максимальное количество кандидатов", - заявил, в частности, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, выдвинутый кандидатом в мэры либерал-демократами.
На эту же тему высказался и председатель партии "Гражданская инициатива" (на съезде 23 июня было принято решение о переименовании этой партии в Партию перемен) Дмитрий Гудков. "Что такое муниципальный фильтр? Есть определение Конституционного суда: это мера, позволяющая отсекать кандидатов не пользующихся народной поддержкой", - напомнил он, выступив с утверждением, что сам он такой поддержкой пользуется, поскольку в 2016 году на выборах в Госдуму в одномандатном округе Москвы получил 21% голосов, а в 2017 году поддержанный им список кандидатов на муниципальных выборах в столице получил 267 мандатов.
Во встрече также приняли участие в том числе Сергей Митрохин, выдвинутый конференцией московского отделения партии "Яблоко", кандидат от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Свиридов, выдвиженец КПРФ Вадим Кумин.
Согласно данным на 26 июня, в общей сложности 28 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника, однако двое - самовыдвиженец Илья Яшин и выдвинутый "Зелеными" Сергей Ревин - позже заявили о снятии своих кандидатур. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец.
Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.