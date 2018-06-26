20 кандидатов в мэры Москвы пришли на вторую встречу с муниципальными депутатами столицы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Двадцать кандидатов на пост мэра Москвы пришли на вторую встречу с муниципальными депутатами столицы, чтобы убедить поставить подпись в поддержку их выдвижения на выборы, как того требует норма закона о так называемом муниципальном фильтре. Встреча, в которой приняли участие около 300 депутатов, была организована Советом муниципальных образований Москвы в здании Мосгордумы.

"Мы создали эту площадку, чтобы кандидаты могли высказаться перед депутатами и попытаться их убедить, что за них можно поставить подпись", - сказал журналистам по окончании встречи председатель Совета Владимир Дудочкин. Он уточнил, что в предыдущей встрече, прошедшей 20 июня, участвовали "в два раза меньше кандидатов".

По словам Дудочкина, на нынешней встрече "кандидаты имели возможность [высказаться], больше вопросов было задано". "Я надеюсь, следующая встреча тоже состоится, мы, может быть, формат изменим, как сделать так, чтобы как можно больше высказались кандидаты", - добавил он.

В ходе встречи кандидаты указывали на необходимость повышения конкурентности на выборах, чему, по их мнению, должно способствовать их участие в них.

"Я вам свою программу не собираюсь рассказывать, мы должны с вами определиться, кто будет, какие кандидаты в избирательном бюллетени, мы для этого собрались с вами, чтобы москвичи получили возможность выбора, и я повторяю свой призыв: поставить подписи за максимальное количество кандидатов", - заявил, в частности, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, выдвинутый кандидатом в мэры либерал-демократами.

На эту же тему высказался и председатель партии "Гражданская инициатива" (на съезде 23 июня было принято решение о переименовании этой партии в Партию перемен) Дмитрий Гудков. "Что такое муниципальный фильтр? Есть определение Конституционного суда: это мера, позволяющая отсекать кандидатов не пользующихся народной поддержкой", - напомнил он, выступив с утверждением, что сам он такой поддержкой пользуется, поскольку в 2016 году на выборах в Госдуму в одномандатном округе Москвы получил 21% голосов, а в 2017 году поддержанный им список кандидатов на муниципальных выборах в столице получил 267 мандатов.

Во встрече также приняли участие в том числе Сергей Митрохин, выдвинутый конференцией московского отделения партии "Яблоко", кандидат от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Свиридов, выдвиженец КПРФ Вадим Кумин.

Кто борется за пост мэра Москвы

Согласно данным на 26 июня, в общей сложности 28 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника, однако двое - самовыдвиженец Илья Яшин и выдвинутый "Зелеными" Сергей Ревин - позже заявили о снятии своих кандидатур. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.