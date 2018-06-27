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Шингаркин подал документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Подмосковья от "Родины"

Политика
27 июня, 11:10 дата обновления: 27 июня, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В настоящее время 11 партий выдвинули своих кандидатов на пост главы региона

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин от партии "Родина" подал документы в избирательную комиссию Московской области для выдвижения кандидатом на должность губернатора Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе комиссии.

"Максим Шингаркин подал документы в Мособлизбирком", - заявили в пресс-службе.

Шингаркин среди основных параграфов его предвыборной кампании перечислил намерение вернуть часть подоходного налога жителей Подмосковья, работающих в Москве, в бюджет области. "Сегодня жители Подмосковья, которые работают в Москве, платят подоходный налог в Москве. Это 100 млрд рублей, то есть 20% бюджета Московской области. Вернуть этот подоходный налог в бюджет Московской области означает построить новые детские сады, школы, дороги, обеспечить города Подмосковья благоприятной инфраструктурой", - сказал он.

Вторым параграфом кандидат назвал решение вопроса с утилизацией мусора на территории Подмосковья. "Подмосковье - это не свалка. Мы должны заниматься переработкой и размещением только отходов Московской области. Поскольку к Москве присоединили огромные территории, она способна наладить переработку и окончательное удаление отходов в субъекте Федерации Москва", - пояснил он.

Ход кампании

Всего к настоящему моменту 11 партий заявили своих кандидатов в губернаторы Московской области. "Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, партия "Национальный курс" - Александра Солонкина, ПАРНАС - Алексея Дуленкова. Все кандидаты, кроме Дуленкова, подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение кандидатов завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. 9 сентября в единый день голосования пройдут выборы.

Кандидаты на пост губернатора региона могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

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