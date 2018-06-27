МИД: подходы РФ к поиску решения ближневосточных кризисов разделяет большинство стран

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Подходы России к поиску путей разрешения кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке разделяет большинство государств мира. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам созванного 25 июня по российской инициативе заседания СБ ООН, посвященного ситуации в регионе.

"Рассматриваем состоявшееся заседание как важный шаг в целях комплексного анализа первопричин турбулентности на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки и выработки согласованных подходов по ее преодолению, - говорится в сообщении ведомства. - Отмечаем, что российские подходы в данной сфере разделяются подавляющим числом государств мира".

В МИД РФ пояснили, что Россия, инициируя заседание СБ ООН, "руководствовалась задачей выработки общих подходов международного сообщества для урегулирования острых кризисов на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки политико-дипломатическими инструментами". Особый акцент в выступлении представлявшего российскую сторону замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, как отмечается в документе, был сделан на необходимости "формирования в регионе архитектуры мира и безопасности с использованием положительного потенциала ранее выдвинутых российских инициатив, в том числе о выработке мер безопасности и доверия для Персидского залива".

В ходе заседания российская сторона подтвердила безальтернативность урегулирования палестинской проблемы на основе формулы двух государств и в соответствии с резолюциями СБ ООН, акцентировала важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану как уникального нераспространенческого механизма. Кроме того, государства - члены ООН были проинформированы об усилиях, предпринимаемых Россией и другими странами - гарантами астанинского процесса для преодоления кризиса в Сирии.

Российская делегация указала на "принципиальную поддержку Россией усилий генерального секретаря ООН и его спецпредставителей в деле поиска мирных развязок в Ливии, Йемене, нормализации обстановки в Ираке, укрепления стабильности в Ливане, оздоровления отношений между государствами региона".