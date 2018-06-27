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Дуленков подал документы от ПАРНАС на выдвижение кандидатом в губернаторы Подмосковья

Политика
27 июня, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Алексей Дуленков является депутатом Наро-Фоминского городского округа

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Депутат Наро-Фоминского городского округа Алексей Дуленков подал документы в избирательную комиссию Московской области для выдвижения кандидатом от Партии народной свободы ("Парнас") на должность губернатора Подмосковья. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе избиркома.

"Алексей Дуленков подал документы в Мособлизбирком", - уточнили в пресс-службе.

Дуленков после подачи документов в Мособлизбиркоме сообщил, что в его предвыборной программе будет три основных пункта. "Первое - остановить строительство мусоросжигательных заводов в Московской области, второе - вернуть обратно права поселениям, которые были ликвидированы во время муниципальной реформы при создании городских округов, третье - возврат льгот пенсионерам, которые были отобраны за последние годы", - сказал он, добавив, что является беспартийным и выдвигается от "Парнаса" по предложению партии.

Всего пока заявили своих кандидатов в губернаторы Московской области одиннадцать партий. "Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, партия "Национальный курс" - Александра Солонкина, "Парнас" - Алексея Дуленкова. Все кандидаты подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение кандидатов завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. 9 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы.
Кандидаты на пост губернатора региона могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит собрать не менее 196 подписей в свою поддержку. --0--бар/меп

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