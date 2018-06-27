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Контактная группа по Украине приняла заявление о прекращении огня в Донбассе с 1 июля

Политика
27 июня, 17:43 UTC+3

Стороны также подтвердили общую и твердую приверженность полному выполнению минских соглашений

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МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине на заседании в среду приняла заявление о режиме прекращении огня с 1 июля в связи с началом уборки урожая. Об этом сообщил журналистам полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

"В заявлении отмечается важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта, - сказал он. - Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года 00:01 по киевскому времени".

Подтверждается также общая и твердая приверженность полному выполнению минских соглашений, отметил Грызлов.

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