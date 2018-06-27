Лавров и Помпео могут провести встречу по подготовке переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майкл Помпео могут провести встречу для подготовки саммита президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков после встречи Путина с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Ушаков проинформировал журналистов о том, что достигнута договоренность о встрече лидеров. Место и время саммита будут объявлены в четверг. До саммита свои контакты, возможно, проведут Лавров и Помпео, добавил Ушаков.

"Я думаю, что они тоже могут договориться о встрече", - сказал он. "Я просто не знаю, конкретно они условились или нет, но Лавров сегодня проводил с Болтоном встречу, более конкретно двусторонняя проблематика была затронута, наверное какие-то сигналы посылал и своему новому коллеге", - уточнил он.