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Лавров и Помпео могут провести встречу по подготовке переговоров Путина и Трампа

Политика
27 июня, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что не знает конкретных деталей возможной беседы глав внешнеполитических ведомств

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майкл Помпео могут провести встречу для подготовки саммита президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков после встречи Путина с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Ушаков проинформировал журналистов о том, что достигнута договоренность о встрече лидеров. Место и время саммита будут объявлены в четверг. До саммита свои контакты, возможно, проведут Лавров и Помпео, добавил Ушаков.

"Я думаю, что они тоже могут договориться о встрече", - сказал он. "Я просто не знаю, конкретно они условились или нет, но Лавров сегодня проводил с Болтоном встречу, более конкретно двусторонняя проблематика была затронута, наверное какие-то сигналы посылал и своему новому коллеге", - уточнил он.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Ушаков, Юрий Викторович Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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