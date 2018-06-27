Россия считает право ОЗХО называть виновных в химатаках посягательством на функции СБ ООН

ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин считает наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом называть виновных в химических атаках посягательством на исключительные функции Совета Безопасности ООН.

"Решение о наделении ОЗХО несвойственной ей функцией называть виновных в химических атаках мы рассматриваем как посягательство на исключительные функции СБ ООН. Нет ни одного другого международного органа, кроме Совета Безопасности, чтобы решать вопрос войны и мира, введения санкций, установления ответственности", - сказал он по итогам завершившейся в Гааге в среду сессии конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия.