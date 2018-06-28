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Кадыров: Чечня избавилась от присутствия вербовщиков ИГ

Политика
28 июня, 0:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Глава республики при этом отметил, что сейчас они пытаются воздействовать на умы через интернет

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ТАСС, 28 июня. Чеченская Республика полностью избавилась от присутствия вербовщиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) на своей территории.

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Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в интервью газете "Известия".

"Самих вербовщиков уже нет. Но одновременно "они есть в каждом доме", потому что любой ребенок может нажать на кнопку компьютера. Сейчас они пытаются воздействовать на умы через интернет. Но наши духовные наставники тоже работают: они смотрят, где что пишут, и на их же сайтах доказывают, что они не правы, что их идеология абсолютно не связана с исламом", - сказал он.

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Кадыров отметил, что если раньше на сайтах вербовщиков 100% аудитории было "за них", то сейчас 50 - 60% начинают думать и уходить с этих каналов. "Ячейки они за границей создают. Мы с ними очень хорошо работаем, нейтрализуем попытки. Владеем информацией о них на 99%", - пояснил глава республики.

При этом Кадыров добавил, что таких людей, которые сидят в Европе, "можно перевербовать". "Он делает заявление, одно слово сказал, ему пишут: "Ты - предатель". Эти шайтаны во все времена будут, с ними всегда надо бороться", - сказал он.

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