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Роухани отметил успех сотрудничества Ирана и РФ "на поле боя с терроризмом"

Международная панорама
9 июня, 11:04 дата обновления: 9 июня, 11:18 UTC+3

Президент Ирана подчеркнул, что результаты взаимодействия двух стран по обеспечению безопасности "с каждым днем чувствуются более сильными"

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Президент Ирана Хасан Роухани и президент РФ Владимир Путин

Президент Ирана Хасан Роухани и президент РФ Владимир Путин

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

ЦИНДАО /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани считает весьма ощутимыми результаты взаимодействия с Россией по обеспечению безопасности в регионе. Такое мнение он высказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Что касается нашего взаимодействия в делах обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе, с каждым днем [результаты] чувствуются более сильными", - сказал Роухани.

Он высказал предположение, что Путин также согласится с его мнением, что "ирано-российское сотрудничество на поле боя в борьбе с терроризмом и разными радикальными группировками оказалось достаточно успешным".

"Роль нашего взаимодействия является очень сильной и важной в этом регионе", - подчеркнул Роухани.

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Персоны
Роухани, Хасан Путин, Владимир Владимирович
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