Роухани отметил успех сотрудничества Ирана и РФ "на поле боя с терроризмом"

ЦИНДАО /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани считает весьма ощутимыми результаты взаимодействия с Россией по обеспечению безопасности в регионе. Такое мнение он высказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается нашего взаимодействия в делах обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе, с каждым днем [результаты] чувствуются более сильными", - сказал Роухани.

Он высказал предположение, что Путин также согласится с его мнением, что "ирано-российское сотрудничество на поле боя в борьбе с терроризмом и разными радикальными группировками оказалось достаточно успешным".

"Роль нашего взаимодействия является очень сильной и важной в этом регионе", - подчеркнул Роухани.