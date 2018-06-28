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Рябков: Россия не признает права ОЗХО определять виновных в применении химоружия

Политика
28 июня, 10:41 дата обновления: 28 июня, 10:50 UTC+3

По словам замглавы МИД РФ, Москва сомневается в сохранении ОЗХО в прежнем виде

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия не признает легитимным механизм Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который получит возможность определять виновных в применении химоружия. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно, не признаем деятельность нового так называемого аттрибутивного механизма легитимной", - сказал он.

Замглавы внешнеполитического ведомства также заявил, что РФ сомневается в возможности сохранить ОЗХО и Конвенцию по запрещению химоружия (КЗХО) после решения о создании в рамках ОЗХО механизма, позволяющего определять виновных в применении боевых отравляющих веществ.

"Последствия будут очень и очень тяжелыми, - сказал он. - Перспективы и будущее самой КЗХО в результате становятся весьма туманными".

"Я говорю о том, что мы сомневаемся в возможности сохранения КЗХО и ОЗХО в том виде, как они существовали до сих пор. Но здесь тоже многое зависит от того, каким будет практическое поведение и упомянутой группы стран (США, Великобритания, Франция), и руководства Техсекретариата ОЗХО, которое тоже пошло на поводу у наших оппонентов", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что голосование по реформе ОЗХО в среду стало серьезным ударом по режиму запрещения химоружия.

"Вчерашнее голосование на специальной сессии Генеральной конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия - это очень серьезный удар по самой Конвенции и по Организации по запрещению химического оружия", - сказал он.

 

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Рябков, Сергей Алексеевич
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