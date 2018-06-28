Матвиенко: саммит РФ и США сыграет важную роль в налаживании двусторонних отношений

СУЗДАЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является позитивным фактом, который сыграет важную роль в процессе налаживания двусторонних отношений. Такое мнение высказала журналистам в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в Суздале.

"Считаю, что принятое решение о поведении полноформатного саммита глав государств США и России - это очень позитивный факт. Мы считаем, что он сыграет очень важную роль в начале налаживания отношений между Россией и США, потому что на сегодня двусторонние отношения практически заморожены", - сказала Матвиенко.