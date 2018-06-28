Делегация Конгресса США посетит Россию 30 июня - 5 июля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в период с 30 июня по 5 июля, предусмотрены поездки в Санкт-Петербург и Москву и встречи с российскими официальными лицами. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ближайшие дни, 30 июня - 5 июля, в Россию собирается приехать американская парламентская делегация. Программой предусмотрено посещение Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе встреча 3 июля в Совете Федерации, в Госдуме, с другими российскими официальными лицами. Будем рады видеть и принять американцев и в МИД РФ", - сказала дипломат.