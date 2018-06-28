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МИД РФ: Киев заявлениями по "Северному потоку - 2" ставит под сомнение свою надежность

Политика
28 июня, 16:46 UTC+3 МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что противники "Северного потока - 2" занимаются политизацией этой темы и всего того, что с ней связано

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заявления Киева о вреде "Северного потока - 2" ставят под сомнение его надежность в качестве страны - транзитера газа в Европу. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Звучащие из Киева заявления и действия украинской стороны дают серьезные основания сомневаться в возможности надежного транзита российского газа на европейские рынки через Украину", - сказала она. "Разглагольствования [Киева] об угрозах Украине в связи с проектом лишний раз демонстрируют, что не Россия, а противники "Северного потока - 2" занимаются политизацией этой темы и всего того, что с ней связано", - подчеркнула дипломат.

Президент Украины Петр Порошенко ранее неоднократно заявлял, что "Северный поток - 2" направлен против Украины. Он убежден, что этот проект "пытается забрать из бюджета Украины почти $3 млрд".

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока". Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" ранее оценивалась в €9,5 млрд. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако весной прошлого года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования.

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