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Небензя напомнил, что Иран находится в Сирии на законных основаниях

Политика
28 июня, 21:59 UTC+3 ООН ООН 28, июня. /ТАСС

Постпред РФ в ООН отметил необходимость принимать во внимание законные интересы Тегерана в регионе

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ООН, 28 июня. /ТАСС/. Иран находится в Сирии на законных основаниях и не раз заявлял о готовности обсуждать свою роль в регионе в международных форматах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной итогам председательства РФ в Совете Безопасности.

"Иран и Сирия являются членами ООН, Иран присутствует в Сирии по запросу сирийского правительства на абсолютно законных основаниях", - подчеркнул дипломат.

"Какую роль он играет в Сирии и в целом в регионе, это другой вопрос, - продолжил постпред. - Иран уже не раз заявлял, что готов ответить на обвинения по поводу его якобы дестабилизирующей роли в регионе и обсудить эти обвинения в международных форматах".

"Иран - это региональная сила, у него есть свои законные интересы в регионе, и эти интересы надо принимать во внимание", - уверен Небензя.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии
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