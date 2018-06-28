Небензя напомнил, что Иран находится в Сирии на законных основаниях

ООН, 28 июня. /ТАСС/. Иран находится в Сирии на законных основаниях и не раз заявлял о готовности обсуждать свою роль в регионе в международных форматах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной итогам председательства РФ в Совете Безопасности.

"Иран и Сирия являются членами ООН, Иран присутствует в Сирии по запросу сирийского правительства на абсолютно законных основаниях", - подчеркнул дипломат.

"Какую роль он играет в Сирии и в целом в регионе, это другой вопрос, - продолжил постпред. - Иран уже не раз заявлял, что готов ответить на обвинения по поводу его якобы дестабилизирующей роли в регионе и обсудить эти обвинения в международных форматах".

"Иран - это региональная сила, у него есть свои законные интересы в регионе, и эти интересы надо принимать во внимание", - уверен Небензя.