Посол РФ обсудил с главой делегации Конгресса США ее предстоящий визит в Россию

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с американским сенатором-республиканцем Ричардом Шелби, возглавляющим делегацию обеих палат Конгресса, которая в ближайшие дни посетит Россию. Соответствующую запись опубликовала в Twitter в четверг российская дипмиссия в США.

"Накануне поездки американских законодателей в Москву посол Анатолий Антонов встретился с главой делегации сенатором Шелби. Во время беседы обсуждались американо-российские отношения, а также детали предстоящего визита", - сообщили в посольстве.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что делегация посетит Россию в период с 30 июня по 5 июля. Предусмотрены поездки в Санкт-Петербург и Москву, встречи с российскими официальными лицами.