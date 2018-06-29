Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ обсудил с главой делегации Конгресса США ее предстоящий визит в Россию

Политика
29 июня, 1:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Также в ходе беседы стороны затронули вопрос американо-российских отношений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с американским сенатором-республиканцем Ричардом Шелби, возглавляющим делегацию обеих палат Конгресса, которая в ближайшие дни посетит Россию. Соответствующую запись опубликовала в Twitter в четверг российская дипмиссия в США.

"Накануне поездки американских законодателей в Москву посол Анатолий Антонов встретился с главой делегации сенатором Шелби. Во время беседы обсуждались американо-российские отношения, а также детали предстоящего визита", - сообщили в посольстве.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что делегация посетит Россию в период с 30 июня по 5 июля. Предусмотрены поездки в Санкт-Петербург и Москву, встречи с российскими официальными лицами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Антонов, Анатолий Иванович Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
7
Болельщики сборных Бельгии и Англии вместе отмечают окончание матча ЧМ в Калининграде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости