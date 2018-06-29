Вице-премьер Хабаровского края по вопросам развития Комсомольска-на-Амуре ушел в отставку

ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков ушел в отставку. Об этом сказал журналистам в пятницу губернатор края Вячеслав Шпорт.

"Могу заверить, что это не было спонтанным решением в правительстве края. Он в первую очередь был приглашен мной как проектный менеджер, с задачей сформировать систему управления долгосрочным планом, помочь наладить работу на стартовом этапе. Эта задача выполнена", - сказал Шпорт, отметив, что работа по комплексному развитию Комсомольска- \на-Амуре продолжится.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Хабаровского края, должность заместителя председателя правительства по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре упраздняется.

Волков был назначен на должность зампреда правительства края по вопросам развития Комсомольска-на-Амуре в 2016 году.