В Госдуме считают, что решение ЕС по миграционной проблеме не станет выходом из кризиса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Принятое на саммите стран ЕС решение по миграционной проблеме не станет выходом из существующего кризиса на континенте и вызывает вопросы с точки зрения соблюдения международного права. Такое мнение высказал в пятницу журналистам замсекретаря генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Сложное и невнятное решение по миграционной проблеме, которое саммит ЕС принял после многочасовых споров, не станет выходом из существующего кризиса", - сказал парламентарий. Также, по его словам, "возникают вопросы его совместимости с международным правом".

"Как и ожидалось, саммит не снял напряженности в ЕС, - констатировал политик. - Он продемонстрировал хрупкость Евросоюза, внешнюю видимость единства которого пытается сохранить евробюрократия на фоне нарастающего раскола внутри, отсутствия общей позиции в политике выстраивания отношений с Россией и очевидного разлада с США".

По словам Железняка, "добровольное расселение мигрантов", о котором якобы договорились участники саммита, превратится в "вечный спор стран о том, где в итоге будут оставаться прибывающие беженцы". Так называемые контролируемые центры мигрантов окажутся источником новых проблем и криминала для самих переселенцев и жителей европейских стран, предупредил он.

Что касается предложения о создании таких центров вне границ Европы, то это еще более сложная проблема, которую вряд ли будут готовы эффективно решать государства Африки и Ближнего Востока, продолжил парламентарий. "Вопросы миграции необходимо решать комплексно и сообща, в том числе используя успешный и долгосрочный российский опыт межнационального и межрелигиозного мира, - убежден он. - При этом остановить поток беженцев в Европу можно, только изменив позицию ЕС в отношениях со странами, из которых люди вынуждены мигрировать из-за войн, голода и разрухи, чаще всего спровоцированных извне безответственной и алчной политикой стран Запада".

Железняк обратил внимание, что Италия в ходе саммита продемонстрировала принципиальность, настаивая на реформировании Дублинского соглашения и пересмотре принципа распределения мигрантов между всеми странами ЕС. При этом, по его словам, заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что теперь мигранты не смогут выбирать страну пребывания, "делает переселенцев и их семьи заложниками внутренних споров ЕС и превратит их пребывание в Европе в череду новых мытарств, поскольку странам будет сложно договариваться о том, кто и в каком количестве готов принять новых беженцев".