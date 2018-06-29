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Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы окончательно сформируют к 17 июля

Политика
29 июня, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Список всех кандидатов на пост мэра будет известен к 13 июля

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Окончательный список членов Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы могут составить к 17 июля, после того как Мосгоризбирком зарегистрируется кандидатов в мэры. Об этом сообщил в пятницу председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

"Поскольку к 13 июля будет известен список всех кандидатов в мэры, мы можем говорить о том, что числа 17 июля штаб будет окончательно сформирован. Затяжка связана с тем, что мы не знаем, кто будет кандидатом в мэры, а их представители являются являются полноценными членами штаба с правом решающего голоса", - сказал Венедиктов на заседании штаба.

22 июня был создан Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы. Возглавил штаб Алексей Венедиктов. Также определены три его заместителя: Александр Шарлаев, Вадим Ковалев, Алексей Шапошников.

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Персоны
Шапошников, Алексей Валерьевич Венедиктов, Алексей Алексеевич
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