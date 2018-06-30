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ЕР приостановила членство министра и главы комитета заксобрания Ульяновской области

Политика
30 июня, 14:08 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 30, июня. /ТАСС

Партия и региональные власти ожидают полного и объективного расследования по хищениям

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УЛЬЯНОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Ульяновское региональное отделение партии "Единая Россия" в субботу приостановило членство председателя комитета по социальной политике законодательного собрания Ульяновской области Игоря Тихонова и министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова. Решение было принято единогласно, передает корреспондент ТАСС с заседания политсовета партии.

Ранее заместитель председателя Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов, директор компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган были доставлены в Москву для решения вопроса об аресте в рамках дела о хищении средств, выделенных на закупки медицинской техники и лекарственных препаратов. Басманный суд Москвы в пятницу продлил на 72 часа срок задержания Тихонова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, а также взял под домашний арест главу компании "Ульяновскфармация" Ольгу Кузнецову и арестовал ее заместителя Евгения Когана до 27 августа по обвинению в мошенничестве.

"Решение о приостановлении членства Рашида Абдуллова и Игоря Тихонова принято на основании пункта 4.4.6 Устава партии. Согласно документу, членство в партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, должно быть приостановлено", - пояснили журналистам в политсовете партии.

Ранее секретарь регионального отделения партии Анатолий Бакаев сообщал, что партия и региональные власти ожидают полного и объективного расследования с целью исключения коррупционных факторов.

Управление ФСБ по Ульяновской области 28 июня провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона, а также в заксобрании Ульяновской области. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обыска является соблюдением законности деятельности ведомства в сфере закупок. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов после обысков был госпитализирован, на данный момент он отстранен от должности.

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