Москва примет решение о военном присутствии в Сирии в зависимости от позиции Дамаска

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Решение о российском военном присутствии в Сирии после окончания борьбы с терроризмом на ее территории будет принято исходя из позиции Дамаска. Об этом заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил в интервью израильской телерадиовещательной компании Kan.

"Когда война против террора закончится и когда отпадет необходимость помогать сирийцам в борьбе с террором, мы будем ориентироваться на решение суверенного государства в лице его правительства: нужны мы там или наша миссия завершена, и сирийский народ и сирийское руководство не нуждаются в такой поддержке", - сказал он.

Богданов напомнил, что Россия откликнулась на просьбу сирийских властей о помощи в борьбе с терроризмом три года назад. Согласно межправительственному договору о военном присутствии, РФ имеет на территории арабской республики две базы - военно-морскую в Тартусе и военно-воздушную в Хмеймиме под Латакией.

Богданов добавил, что присутствие террористов в зоне деэскалации на юго-западе Сирии требует решительной борьбы с ними.

"Что касается развития обстановки в зоне деэскалации в юго-западном районе Сирии, это как раз была договоренность между нами (россиянами - прим. ТАСС), американцами и иорданцами: в этом районе, так же как и в Хомсе, и в Восточной Гуте, и сейчас в Идлибе, оставались тысячи боевиков-террористов. Поэтому эти вопросы требуют очень решительной борьбы с присутствием террористов в этом районе", - сказал он.

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самые южные провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции, а также экстремистских организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России) при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.