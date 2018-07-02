Встреча с американскими конгрессменами в графике Путина пока не значится

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Встреча с американскими конгрессменами, посещающими Россию, в настоящее время в графике президента РФ Владимира Путина не значится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли глава государства принять парламентариев из США.

"Пока в графике президента таких встреч не значится, но мы знаем, что у американских законодателей здесь запланированы очень обширные контакты с их коллегами", - сказал представитель Кремля.

Конгрессмены прибыли в Россию в субботу, первой их остановкой стал Санкт-Петербург. Визит проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.