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Встреча с американскими конгрессменами в графике Путина пока не значится

Политика
2 июля, 12:48 UTC+3

Конгрессмены прибыли в Россию в субботу, 30 июня, первой их остановкой стал Санкт-Петербург

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Встреча с американскими конгрессменами, посещающими Россию, в настоящее время в графике президента РФ Владимира Путина не значится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли глава государства принять парламентариев из США.

"Пока в графике президента таких встреч не значится, но мы знаем, что у американских законодателей здесь запланированы очень обширные контакты с их коллегами", - сказал представитель Кремля.

Конгрессмены прибыли в Россию в субботу, первой их остановкой стал Санкт-Петербург. Визит проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.

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