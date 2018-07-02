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Комитет Госдумы отложил обсуждение лишения неприкосновенности депутата Белоусова

Политика
2 июля, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что член фракции "Справедливая Россия" находится на больничном

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту пока отложил рассмотрение представления Генпрокуратуры о дачи согласия на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова из-за того, что депутат находится на плановом лечении. Об этом ТАСС в понедельник сообщила глава этого комитета Ольга Савастьянова.

"Вопрос отложен в связи с болезнью [Белоусова]. Как только выйдет с больничного, тогда будем рассматривать", - сказала глава комитета.

Савастьянова уточнила, что по регламенту Госдума должна рассмотреть вопрос на ближайшем пленарном заседании по истечении семи рабочих дней с момента получения запроса из Генпрокуратуры. "Но в связи с тем, что Вадим Владимирович находится на лечении [у него серьезная проблема, и он записывался на операцию за полгода], пока мы отложили. Сейчас он находится на больничном, после того как он выздоровеет, соответственно, рассмотрим", - сообщила Савастьянова.

19 июня Савастьянова сообщила ТАСС, что в Госдуму поступило представление Генпрокурора о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности Белоусова. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает инкриминируемые Белоусову деяния оговором и призывает не поддерживать запрос ГП.

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Персоны
Миронов, Сергей Михайлович Белоусов, Вадим Владимирович Савастьянова, Ольга Викторовна
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