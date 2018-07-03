Дипломат назвал конференцию ООН по антитеррору компромиссом, когда все остались недовольны

ООН, 3 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Конференция ООН по антитеррору из-за позиции США завершилась компромиссом, при котором все остались недовольны. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.

"Американцы прямо заявили, с чем это связано, в том числе и на конференции, и письменно распространили заявление, - сказал он, комментируя решение США понизить уровень своего участия в конференции. - Речь идет о том, что на эту конференцию, по их мнению, должны были быть допущены неправительственные организации, в нашей российской терминологии некоммерческие организации". Дипломат обратил внимание, что "часть делегаций была против этого, так как говорить о каком-то доверительном диалоге между представителями спецслужб и правоохранительных органов по антитеррору в присутствии представителей НКО не приходится".

В итоге, как отметил Рогачев, конференция была разделена на два сегмента - "первый день с двумя закрытыми сессиями по наиболее сложным вопросам, только для официальных делегаций государств-членов ООН, и второй день, на котором речь шла о тех темах, в которых большее значение имеет участие элементов гражданского общества, и который стал открытым для представителей НКО".

"Таким образом был выработан компромиссный вариант, на мой личный взгляд, это был настоящий компромисс, потому что все остались недовольны, - констатировал собеседник ТАСС. - Это такая дипломатическая максима, что компромисс - это не когда все довольны, а когда все недовольны".

"Вот тут все остались недовольны, потому что была большая группа государств, включая Российскую Федерацию, которые считали, что такая конференция должна быть только для официальных представителей, - продолжил дипломат. - Соединенные Штаты организовали другую группу государств, которая считала, что вся конференция должна быть открытой, так как она не должна быть закрытой организацией для представительства гражданского сообщества".

Ситуация вокруг конференции

В преддверии конференции постпред США при ООН Никки Хейли подвергла критике Контртеррористическое управление ООН, возглавляемое россиянином Владимиром Воронковым. Обвинив ООН в попытке прибегнуть к цензуре, дипломат утверждала, что организация "поддалась политическому давлению со стороны группы бесчестных стран, к которым нет доверия в вопросах борьбы с терроризмом". К этим странам Хейли отнесла Россию, Сирию, Иран, Кубу и Венесуэлу, для них, по утверждению постпреда США, "ограничение доступа и блокировка участия гражданского общества является нормой". В связи с этим США решили понизить уровень своего представительства на конференции.

Агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в администрации США сообщило, что американские власти из-за решения ООН закрыть для представителей неправительственных организаций часть дискуссий на конференции урезали финансирование Контртеррористического управления ООН. На вопрос, связан ли данный шаг с тем фактом, что главой управления является россиянин, источник агентства заявил, что это "имеет значение".

Между тем еще 21 июня Воронков в интервью Службе новостей ООН подтверждал, что на конференции ждут профильные НКО. 27 июня, уже после демарша США, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик также опроверг информацию о недопуске НКО на конференцию.