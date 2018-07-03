Лавров надеется, что визит конгрессменов США поможет восстановить межпарламентский диалог

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с делегацией Конгресса выразил надежду на то, что визит американских парламентариев в Россию послужит восстановлению межпарламентского диалога двух стран.

"Надеюсь, что визит будет символизировать восстановление отношений между парламентами. Парламентарии - это представители народа, они отражают настроения нации", - сказал министр.

Восстановление межпарламентского диалога России и США очень своевременно в связи с предстоящей 16 июля встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил Лавров.

"Думаю, что возобновление межпарламентского диалога очень своевременно в преддверии предстоящей через две недели в Хельсинки встречи двух президентов", - сказал министр.