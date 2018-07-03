МИД: документ США по зоне без ОМУ на Ближнем Востоке неконструктивен

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Американский документ о зоне без оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке не предлагает ничего конструктивного и больше похож на политический заказ. Об этом в интервью ПИР-Центру заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков по итогам Подготовительного комитета (Препком) Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Что касается рабочего документа США [о зоне без ОМУ на Ближнем Востоке], то в нем вряд ли можно отыскать хоть что-то конструктивное. Он сильно отличается от тех высокопрофессиональных документов, которыми в былые времена по праву гордилась американская дипломатия. Он больше похож на слабо выполненный политический заказ", - отметил дипломат.

При этом он добавил, что многие члены комитета не согласны с американским подходом и разделяют точку зрения российской делегации. "По-прежнему видим здесь, на нынешнем Препкоме, серьезную поддержку именно российской конструктивной позиции и всему тому, что мы говорили на первом Препкоме", - констатировал он.