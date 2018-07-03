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Косачев: российские сенаторы готовы участвовать в дискуссиях в Конгрессе США

Политика
3 июля, 18:44 дата обновления: 3 июля, 19:14 UTC+3

Члены делегации американского Конгресса подтвердили готовность возобновить межпарламентский диалог, отметил также глава комитета Совета Федерации по международным делам

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские сенаторы готовы принять участие в дискуссиях в Конгрессе США, чтобы объективно донести позицию Москвы. Об этом заявил во вторник председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев после встречи с делегацией Конгресса США.

"Мы еще раз нашли подтверждение тому, что значительная часть наших разногласий основана не на реальном несовпадении позиций и интересов, а на недостаточном понимании истинных намерений и мотивации действий друг друга, - сказал российский сенатор. - Мы отмечали, что с обеспокоенностью следим за некоторыми дискуссиями в американском Конгрессе в обеих палатах, когда нет достаточно глубокого понимания ситуации в России и за ее пределами". "Мы выразили нашу готовность к тому, чтобы в таких дискуссиях обязательно высказывать и доносить до американских коллег более объективно точку зрения, которой, безусловно, обладает российская сторона", - добавил он.

Прошедшие переговоры Косачев охарактеризовал как открытые, содержательные и конструктивные. "Мы совершено точно во многом не соглашаемся, мы, очевидно, не находим взаимного понимания по очень многим вопросам современного развития, но мы соглашаемся в том, что нужно возобновлять диалог, для того чтобы в будущем создавать основу для лучшего взаимопонимания между двумя странами, двумя народами", - указал российский парламентарий.

По его словам, в связи с этим "с обеих сторон была подчеркнута очевидная важность" предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также "готовность парламентскими средствами содействовать успешным результатам этой встречи", которая должна состояться в Хельсинки 16 июля.

Косачев также отметил, что члены делегации Конгресса США во время встречи с представителями Совета Федерации во вторник подтвердили готовность возобновить межпарламентский диалог.

"Мы, конечно же, ждали эту делегацию, мы ждали возможности выразить нашу готовность к возобновлению межпарламентского диалога, мы ждали подтверждения с американской стороны о наличии аналогичной готовности, и мы такое подтверждение услышали", - сказал он.

Глава комитета Совфеда поблагодарил своих собеседников за инициативу приехать с визитом в РФ. "И мы согласились в том, что это только начало для последующих регулярных и системных контактов", - заключил Косачев.

Делегация американских парламентариев находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. В ее состав входят сенатор от штата Алабама Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, сенатор от штата Северная Дакота Джон Хувэн, сенатор от штата Южная Дакота Джон Тун, сенатор от штата Канзас Джерри Моран, сенатор от штата Монтана Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович Косачев, Константин Иосифович
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