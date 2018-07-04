Лавров: международную помощь Сирии не следует обставлять политическими условиями

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Все международные игроки должны оказывать гуманитарную помощь Сирии, не пытаясь обставлять ее политическими условиями. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

"Мы убеждены, что все международные игроки, которые располагают такими возможностями, должны оказывать содействие в решении этих задач на территории Сирийской Арабской Республики, не пытаясь обставлять такую помощь какими-то политизированными условиями", - отметил глава МИД РФ.

"Россия уже не раз говорила о необходимости отменить односторонние санкции, которые западные страны ввели против Сирии, - санкции, которые препятствуют созданию нормальных экономических инфраструктурных условий для возвращения беженцев", - напомнил Лавров.

Российский министр обратил внимание на то, что РФ и Иордания едины в том, что беженцам необходимо оказывать гуманитарную помощь и что нужно принять меры, которые "позволят облегчить и расширить доставки". "Для создания в освобожденных районах благоприятных условий для возвращения беженцев, - добавил он, - требуется масштабное международное содействие, направленное на восстановление социально-экономической инфраструктуры, на создание рабочих мест".

Договоренность по южной зоне деэскалации

Договоренности между Россией, Иорданией и США по южной зоне деэскалации в Сирии должны выполняться, подчеркнул Лавров.

"Мы отметили необходимость выполнять договоренности о южной зоне деэскалации - ту договоренность, которая была достигнута между Россией, Иорданией и Соединенными Штатами - во всех аспектах, включая продолжение непримиримой борьбы с террористами из так называемого "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (обе террористические группировки запрещены в РФ - прим. ТАСС), которые контролируют примерно 40% территории южной зоны деэскалации", - отметил глава МИД РФ.

Вашингтону не всегда удается договориться с отрядами сирийской оппозиции об их размежевании с террористами в южной зоне деэскалации, сказал Лавров. Он напомнил, что американцы взяли на себя обязательство договариваться с контролируемыми ими отрядами оппозиции о размежевании с террористами. "Не всегда это получается. Более того, целый ряд группировок, которые сотрудничают с американцами, примыкают к Джебхат ан-Нусре (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС), участвуют в совместных операциях", - сказал он.

Договоренности по южной зоне деэскалации предусматривают, что там не останется несирийских сил, отметил Лавров.

"Договоренность этому району [южная зона деэскалации в Сирии] уже существует, она была закреплена в тех решениях, которые принимали президенты [Владимир] Путин и [Дональд] Трамп на встречах в Гамбурге в июле прошлого года и в Дананге в ноябре прошлого года. Затем эти решения были поддержаны уже с участием Иордании. Эти решения предусматривают определенную последовательность действий, в результате которых в этом районе не останется несирийских сил", - сказал глава МИД РФ.

Российский министр подчеркнул, что в итоге сирийская армия должна будет контролировать границу с Израилем и "не будет никаких поблажек находящимся в этом районе отрядам "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (ИГ; обе - запрещенные в РФ террористические группировки).

"Та часть договоренностей, которая зависела от Российской Федерации, в значительной степени выполнена. Сейчас мы ведем речь о том, чтобы партнеры сделали то, что они обязались в рамках тех двух договоренностей прошлого года", - указал Лавров. Глава российского дипведомства сделал акцент на том, что "необходимо избегать любых предлогов не противодействовать террористам и не изгонять их из этого района".

Москва, Вашингтон и Амман в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль- Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции, а также ИГ и "Джебхат ан-Нусры" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

Совместное разминировании в Ракке

США пока не ответили на предложение России провести совместную операцию по разминированию в сирийской Ракке. Лавров напомнил, что в Ракку до сих пор не могут вернуться мирные жители из-за сохраняющейся минной опасности. "Все наши предложения, в том числе американским коллегам, организовать совместную операцию по разминированию и тем самым создать условия для возвращения мирных жителей пока не находят позитивного отклика", - сказал он.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече 16 июля в Хельсинки подробно обсудят ситуацию вокруг Сирии, включая положение на юге страны, рассказал Лавров.

"Вся сирийская проблематика наверняка будет обсуждаться в Хельсинки", - сказал министр.