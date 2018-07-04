Минприроды еще не определилось с кандидатом на пост главы Росприроднадзора

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минприроды России пока не внесло в правительство предложения с кандидатами на пост нового главы Росприроднадзора, сообщил журналистам в среду министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Нет еще", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он также затруднился ответить на вопрос, в какие сроки эти предложения будут внесены и будет ли этот человек со стороны, либо из числа действующих кадров.

"Исполняющим обязанности главы Росприроднадзора пока (назначен) Амирхан Амирханов, очень опытный человек, который профессионально знает эту отрасль. Я могу сказать, что в этой отрасли в дальнейшем будут работать профессиональные и порядочные люди", - сказал Кобылкин.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, согласно которому руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров ушел с занимаемого поста по собственному желанию.