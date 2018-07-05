Небензя сообщил о противоречиях в СБ ООН по подходу к ситуации на юго-западе Сирии

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Россия в ходе обсуждения в Совете Безопасности предпочла фокусироваться на борьбе с террористами в Сирии, а не на прекращении боевых действий. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, поясняя, почему по итогам заседания не было выработано совместное заявление.

"Они фокусируются на прекращении боевых действий, а мы фокусируемся на борьбе с террористами, - сказал он. - Но мы согласны с тем, что необходимо обеспечить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается".

Небензя сообщил, что у российской стороны "также есть вопросы к числам". "Сколько людей были вынуждены покинуть свои дома, сколько людей нуждаются в гуманитарной помощи - мы попросили Управление по координации гуманитарных вопросов предоставить нам точные цифры", - указал высокопоставленный дипломат.

"Те люди, которые сейчас нуждаются в гуманитарной помощи, нуждались в ней и до этого, но почему-то мы никак не обсуждали этот вопрос", - обратил внимание Небензя.

Ранее в четверг в Женеве верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что более 320 тыс. сирийцев стали перемещенными лицами на юго-западе Сирии, где идут бои, а в целом опасность грозит 750 тыс. жителей в этом районе.

18 июня сирийские войска начали операцию по освобождению от террористов провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, которые были включены в южную зону деэскалации, созданную в июле 2017 года. Сирийское правительство заявило, что террористы и их пособники препятствуют заключению соглашений о примирении в южных регионах. Наступление армии привело к массовому переходу на ее сторону отрядов вооруженной оппозиции, в результате правительство вернуло под контроль 80% территории в восточной части провинции Дераа.