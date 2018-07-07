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Вооруженные формирования провинции Дераа сдали большую часть оружия

Политика
7 июля, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Из лагерей беженцев в Восточную Гуту возвратились 119 человек, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования провинции Дераа сдали большую часть своего оружия в соответствии с договоренностями о прекращении огня. Об этом в субботу сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями, незаконными вооруженными формированиями сдано большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два танка и одна боевая машина пехоты", - заявил он.

В субботу Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда. Жителям освобожденного населенного пункта Мусейфа передали более 1 тыс. продовольственных наборов общим весом 4,3 тонны и 15 тыс. литров питьевой воды. Жителям населенного пункта Бабила - строительные материалы для восстановления средней школы.

В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись уже более 71 тыс. жителей. Лишь за прошедшие сутки в свои дома возвратились 119 человек. Российские военные врачи за сутки оказали медицинская помощь 10 сирийцам, в том числе пяти детям.

Ранее в субботу Миноброны РФ сообщило, что лидеры вооруженных формирований в провинции Дераа согласились на прекращение огня.

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