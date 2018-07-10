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Путин обсудит развитие Дагестана с врио главы республики Васильевым

Политика
10 июля, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Глава государства также проведет несколько встреч непубличного характера, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит во вторник развитие Дагестана с временно исполняющим обязанности главы республики Владимиром Васильевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] позанимается вопросами развития Дагестана, выполнением тех поручений, которые он давал, когда был в Дагестане незадолго до президентских выборов, - сказал представитель Кремля. - Сегодня у него с докладом будет временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев".

Кроме того, у главы государства запланирован ряд встреч и совещаний непубличного характера.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Васильев, Владимир Абдуалиевич
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