Путин обсудит развитие Дагестана с врио главы республики Васильевым

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит во вторник развитие Дагестана с временно исполняющим обязанности главы республики Владимиром Васильевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] позанимается вопросами развития Дагестана, выполнением тех поручений, которые он давал, когда был в Дагестане незадолго до президентских выборов, - сказал представитель Кремля. - Сегодня у него с докладом будет временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев".

Кроме того, у главы государства запланирован ряд встреч и совещаний непубличного характера.