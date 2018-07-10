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Захарова: страны НАТО на саммите будут пугать Россией, чтобы увеличить расходы на оборону

Политика
10 июля, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ призвала альянс бороться с реальными, а не выдуманными угрозами

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Повышение расходов на оборону, которое предстоит обсудить участникам открывающегося в среду саммита НАТО в Брюсселе, вновь, очевидно, будет связано с защитой от "российской угрозы", в то время как странам альянса следует бороться с реальными вызовами, прежде всего, терроризмом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова радиостанции "Коммерсант FM" во вторник.

Экспертное мнение

Автор: ДУБРОВИН Денис Дубровин
Денис

Саммит НАТО: как заработать на обороне

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"Конечно, все это - повод для увеличения финансирования защиты от "российской угрозы", потому что сразу после заявлений о необходимости противодействовать России следует обновление счетов, запросов на субсидии по ВПК [военно-промышленному комплексу] и так далее, - сказала дипломат. - Игра стала еще более очевидной после того, как Соединенные Штаты Америки просто начали предъявлять непосредственно суммы и счета к оплате с членов альянса за ту деятельность, которую они на себя берут: сколько страны - члены НАТО должны платить за обеспечение собственной безопасности".

Захарова назвала такие действия "абсолютно авантюрной историей". "Сначала нагнать страху, ввести всех в тотальное содрогание при слове "Россия", а потом заявить, что они готовы осуществлять безопасность, но за деньги", - добавила официальный представитель МИД РФ.

При этом она указала, что членам НАТО следует бороться с реальными, а не выдуманными угрозами, прежде всего, с терроризмом. Она напомнила, что в странах-членах альянса в последние годы регулярно происходят теракты. "Создание новых вызовов, причем виртуальных - это и странно, и неконструктивно, - продолжила она. - Но самое главное - это просто разрушает основы современных международных отношений".

11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. В официальной повестке дня стоят вопросы создания к 2020 году 30 батальонов и 30 эскадрилий, готовых развернуться за 30 дней, перспективы членства в альянсе Македонии, а также справедливое распределение странами НАТО расходов на оборону, на чем особенно настаивают США.

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Темы
28-й саммит НАТО Отношения России и НАТО
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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