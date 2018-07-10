НАТО создаст к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Страны-члены НАТО примут на саммите решение о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, готовых развернуться за 30 дней. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи лидеров в Брюсселе 11-12 июля.

"Мы одобрим инициативу о готовности сил альянса: примем решение о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, готовых развернуться за 30 дней", - сказал он.

По словам генсека, эта инициатива должна обеспечить альянсу наличие второго эшелона, готового в течение 30 дней сменить в зоне боевых действий Силы реагирования НАТО, если они когда-либо будут задействованы в боевой операции. При этом Столтенберг отметил, что речь идет не о формировании новых сил, а об увеличении уровня готовности существующих.

Включенные в состав инициативы "4 по 30" боевые группы будут оставаться в подчинении государств альянса, однако на ротационной основе будут находиться в готовности к развертыванию в случае вовлечения сил НАТО в военный конфликт.