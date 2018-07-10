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НАТО создаст к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий

Международная панорама
10 июля, 15:06 дата обновления: 10 июля, 15:36 UTC+3

Эти формирования будут готовы развернуться за 30 дней, отметил генсек альянса Йенс Столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Страны-члены НАТО примут на саммите решение о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, готовых развернуться за 30 дней. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи лидеров в Брюсселе 11-12 июля.

Экспертное мнение

Автор: ДУБРОВИН Денис Дубровин
Денис

Саммит НАТО: как заработать на обороне

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"Мы одобрим инициативу о готовности сил альянса: примем решение о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, готовых развернуться за 30 дней", - сказал он.

По словам генсека, эта инициатива должна обеспечить альянсу наличие второго эшелона, готового в течение 30 дней сменить в зоне боевых действий Силы реагирования НАТО, если они когда-либо будут задействованы в боевой операции. При этом Столтенберг отметил, что речь идет не о формировании новых сил, а об увеличении уровня готовности существующих.

Включенные в состав инициативы "4 по 30" боевые группы будут оставаться в подчинении государств альянса, однако на ротационной основе будут находиться в готовности к развертыванию в случае вовлечения сил НАТО в военный конфликт.

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