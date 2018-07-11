Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев проведет заседание комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа

Политика
11 июля, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

На совещании обсудят приоритетные мероприятия по развитию субъектов СКФО в рамках государственных программ и нацпроектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду соберет очередное заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, на совещании будут обсуждаться "приоритетные мероприятия по развитию субъектов СКФО в рамках государственных программ и национальных проектов".

Это будет первое заседание комиссии после назначения в мае обновленного правительства РФ. Как ранее говорил вице-премьер Виталий Мутко, работа данного органа продолжится, как и работа над уже начатыми проектами, но при этом необходимо до октября "погрузить все субъекты, все республики [СКФО] в национальные проекты, которые мы будем делать".

Стратегические проекты, выполняемые в РФ, касаются, в частности, развития промышленности, цифровой экономики, здравоохранения, образования, инфраструктуры. Предыдущее заседание комиссии по социально-экономическому развитию СКФО Медведев провел в Грозном в конце февраля, оно было посвящено проблемам на рынке труда в регионе.

В предстоящем совещании примут участие вице-премьер Виталий Мутко, министр просвещения Ольга Васильева, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр спорта Павел Колобков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Минэнерго Александр Новак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минздрава Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ведомств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дитрих, Евгений Иванович Васильева, Ольга Юрьевна Мутко, Виталий Леонтьевич Котюков, Михаил Михайлович Колобков, Павел Анатольевич Топилин, Максим Анатольевич Скворцова, Вероника Игоревна Патрушев, Дмитрий Николаевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Новак, Александр Валентинович Мединский, Владимир Ростиславович Колокольцев, Владимир Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
3
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
4
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
5
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!