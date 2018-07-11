Медведев проведет заседание комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду соберет очередное заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, на совещании будут обсуждаться "приоритетные мероприятия по развитию субъектов СКФО в рамках государственных программ и национальных проектов".

Это будет первое заседание комиссии после назначения в мае обновленного правительства РФ. Как ранее говорил вице-премьер Виталий Мутко, работа данного органа продолжится, как и работа над уже начатыми проектами, но при этом необходимо до октября "погрузить все субъекты, все республики [СКФО] в национальные проекты, которые мы будем делать".

Стратегические проекты, выполняемые в РФ, касаются, в частности, развития промышленности, цифровой экономики, здравоохранения, образования, инфраструктуры. Предыдущее заседание комиссии по социально-экономическому развитию СКФО Медведев провел в Грозном в конце февраля, оно было посвящено проблемам на рынке труда в регионе.

В предстоящем совещании примут участие вице-премьер Виталий Мутко, министр просвещения Ольга Васильева, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр спорта Павел Колобков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Минэнерго Александр Новак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минздрава Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ведомств.