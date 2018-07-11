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Медведев потребовал наказать виновных в воровстве энергоносителей на Кавказе

Политика
11 июля, 13:43 дата обновления: 11 июля, 14:12 UTC+3

По словам премьера, чтобы переломить ситуацию, требуется координация усилий глав регионов, руководства энергокомпаний и правоохранительных органов

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ГОРКИ, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обеспокоен проблемой воровства энергоносителей в регионах Северного Кавказа и требует наказать виновных.

На заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского округа председатель правительства обратил внимание на главную проблему топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе - неплатежи. Причем, по его данным, "неплатежи в значительной степени вызваны отсутствием должного учета поставленных энергоресурсов и системной работы с потребителями".

Глава кабмина отметил, что "газовые, электрические сети на Кавказе сильно изношены и на потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ, энергосбыта".

"Чтобы переломить ситуацию, требуется координация усилий глав регионов, руководства энергокомпаний и правоохранительных органов", - указал Медведев. Он уверен, что "потребуются и кадровые решения и, конечно, наказание виновных".

Неплатежи на Кавказе

Председатель правительства подчеркнул, что в 2017 году на Кавказе "было оплачено меньше 85% потребленного газа, общая задолженность выросла на 13 млрд рублей, долги за электроэнергию увеличились более, чем на 3,5 млрд". "В этом году ситуация фактически не меняется и задолженность продолжает расти", - констатировал Медведев, уточнив, что "часть задолженности гасится, но проблема заключается в том, что платежи все равно не составляют требуемой суммы".

Говоря о проблеме неплатежей, премьер-министр обратил внимание на то, что "ветхие сети - [это] иногда непонятно, кому принадлежащие [сети], и даже бесхозные или хозяин всем известен, но юридически этого хозяина найти невозможно". "Хотя фактически понятно, кто что контролирует", - заметил глава кабмина. По его мнению, "абсолютно неточные клиентские базы выгодны прежде всего самим злоумышленникам, то есть тем, кто на этом зарабатывает". "Они тормозят решение этих проблем, подпитывают коррупцию в этой сфере", - заявил он.

Председатель правительства заметил, что проблемой неплатежей правительственная комиссия занимается уже несколько лет, "ситуация в чем-то меняется, но меняется недостаточно". На нынешнем совещании он намерен заслушать имеющиеся предложения по решению данной проблемы.

В целом, по оценке Медведева, "ситуация в топливно-энергетическом комплексе округа совсем непростая, решения по исправлению ситуация выполняются не слишком быстро". "Будем разбираться, по каким причинам это происходит", - пообещал глава кабмина.

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