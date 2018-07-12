МИД РФ: боевики в сирийской провинции Дераа сдали большое количество западного оружия

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Примирившиеся с Дамаском боевики незаконных вооруженных формирований, которые действовали в сирийской провинции Дераа, владели большим количеством оружия западного производства, что свидетельствует о грубом вмешательстве в дела Сирии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Огромное количество современного оружия и техники западного производства передано замирившимися боевиками сирийской армии, - сказала она. - Это различные системы ПТРК, бронемашины, стрелковое оружие, представляющие собой материальное свидетельство грубого вмешательства в дела Сирии".

"К настоящему времени провинция Дераа освобождена практически полностью, - добавила Захарова. - Достигнуто соглашение об урегулировании ситуации в южных и юго-восточных кварталах ее одноименного административного центра, который более семи лет находился под контролем незаконных вооруженных формирований. Сирийская правительственная армия взяла под контроль границу с соседней Иорданией, обеспечив возможность открытия движения по международной магистрали Бейрут - Дамаск - Амман".