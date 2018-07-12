Четыре кандидата поборются за пост мэра Москвы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал четырех из 28 прошедших стадию выдвижения претендентов на пост столичного градоначальника кандидатами в мэры Москвы. Участвовать в предвыборной гонке смогут председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин.
Изначально о своем намерении баллотироваться заявили 33 человека, однако стадию выдвижения прошли лишь 28 претендентов. Из них 21 не предоставил соответствующие документы, подписи муниципальных депутатов и избирателей для регистрации, в связи с чем они утратили статус кандидата. Из семи претендентов, подавших пакет документов в Мосгоризбирком, трое не смогли пройти муниципальный фильтр. Каждому претенденту для регистрации кандидатом необходимо было преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.
Предвыборная программа кандидата Дегтярева от ЛДПР под названием "Порядок. Комфорт. Достаток." будет сформирована на основе поступивших от москвичей наказов и предложений.
Повышение пенсий для москвичей до уровня не меньше 40% от средней зарплаты станет одним из приоритетных направлений в программе кандидата от КПРФ Кумина. Он также намерен сохранить в Москве нынешний пенсионный возраст.
Кандидат от "Справедливой России" Свиридов в своей предвыборной кампании предлагает ввести должность вице-мэра по взаимодействию с Московской областью в вопросах строительства, дорог и мусора. Кроме того, он предложил увеличить финансирование местного самоуправления и намерен остановить коммерциализацию и оптимизацию сфер здравоохранения и образования.
Кандидат-самовыдвиженец Собянин ранее заявлял, что его предвыборная программа будет сформирована на основе наказов москвичей к августу. Он также отмечал, что программа будет основана на трех основных темах: транспорт, экология, социальная политика.
Еще три претендента на пост мэра Москвы - депутат Мосгордумы Михаил Балакин от "Союза горожан", индивидуальный предприниматель Дмитрий Гудков от "Гражданской инициативы" и пенсионер-самовыдвиженец Владимир Кувшинов также подали в Мосгоризбирком документы, подписи муниципальных депутатов и избирателей, однако после их рассмотрения столичный избирком отказал претендентам в регистрации ввиду недостаточного для прохождения муниципального фильтра количества голосов.
Члены Московской городской избирательной комиссии также признали утратившими статус кандидата на должность мэра Москвы 21 претендента на этот пост в связи с непредоставлением необходимых документов на регистрацию.
Среди них от московского отделения Монархической партии предприниматель Илья Баков; временно неработающий, самовыдвиженец Владислав Бузаров; от Российского общенародного союза - предприниматель Михаил Бутримов; от партии "Национальный курс" был выдвинут главред одноименной газеты Денис Ганич; электромонтер Московского государственного технологического университета "Станкин", самовыдвиженец Александр Горлов; гендиректор Академии профессионального роста, самовыдвиженец Наталья Донцова; от "Альянса зеленых" ее председатель Александр Закондырин; журналист-самовыдвиженец Антон Красовский; от "Яблока" председатель московского отделения Сергей Митрохин; председатель Конституционного комитета "К", самовыдвиженец Алексей Назаров; директор ООО "Нитэк", самовыдвиженец Дмитрий Новиков; от партии ветеранов России ее председатель Ильдар Резяпов; пенсионеры-самовыдвиженцы Александр Романов и Валерий Ручнов; первый секретарь комитета "Коммунистической партии" Ярослав Сидоров; фермер-самовыдвиженец Герман Стерлигов; гендиректор коммерческой организации, самовыдвиженец Игорь Суздальцев; инженер- дефектоскопист "Энерготехсервис", самовыдвиженец Антон Тарасов; музыкальный руководитель и участник рок-группы "Коррозия металла", самовыдвиженец Сергей Троицкий; директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи, самовыдвиженец Руслан Халиуллин; глава Красносельского муниципального округа Москвы, самовыдвиженец Илья Яшин.
Всего столичный избирком принял от 33 претендентов документы о выдвижении на пост мэра столицы, однако позднее пятеро из них официально сняли кандидатуры: ведущий инженера ООО "Газпром информ", самовыдвиженец Александр Милованкин; выдвинутый от Социал-демократической партии России ее председатель Сираждин Рамазанов; Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, выдвинутый экологической партией "Зеленые"; кандидат от "Партии социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу" Станислав Полищук и руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения, самовыдвиженец Максим Славин.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.