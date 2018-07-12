Четыре кандидата поборются за пост мэра Москвы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал четырех из 28 прошедших стадию выдвижения претендентов на пост столичного градоначальника кандидатами в мэры Москвы. Участвовать в предвыборной гонке смогут председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин.

Изначально о своем намерении баллотироваться заявили 33 человека, однако стадию выдвижения прошли лишь 28 претендентов. Из них 21 не предоставил соответствующие документы, подписи муниципальных депутатов и избирателей для регистрации, в связи с чем они утратили статус кандидата. Из семи претендентов, подавших пакет документов в Мосгоризбирком, трое не смогли пройти муниципальный фильтр. Каждому претенденту для регистрации кандидатом необходимо было преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Предвыборная программа кандидата Дегтярева от ЛДПР под названием "Порядок. Комфорт. Достаток." будет сформирована на основе поступивших от москвичей наказов и предложений.

Повышение пенсий для москвичей до уровня не меньше 40% от средней зарплаты станет одним из приоритетных направлений в программе кандидата от КПРФ Кумина. Он также намерен сохранить в Москве нынешний пенсионный возраст.

Кандидат от "Справедливой России" Свиридов в своей предвыборной кампании предлагает ввести должность вице-мэра по взаимодействию с Московской областью в вопросах строительства, дорог и мусора. Кроме того, он предложил увеличить финансирование местного самоуправления и намерен остановить коммерциализацию и оптимизацию сфер здравоохранения и образования.

Кандидат-самовыдвиженец Собянин ранее заявлял, что его предвыборная программа будет сформирована на основе наказов москвичей к августу. Он также отмечал, что программа будет основана на трех основных темах: транспорт, экология, социальная политика.

Кто не прошел муниципальный фильтр

Еще три претендента на пост мэра Москвы - депутат Мосгордумы Михаил Балакин от "Союза горожан", индивидуальный предприниматель Дмитрий Гудков от "Гражданской инициативы" и пенсионер-самовыдвиженец Владимир Кувшинов также подали в Мосгоризбирком документы, подписи муниципальных депутатов и избирателей, однако после их рассмотрения столичный избирком отказал претендентам в регистрации ввиду недостаточного для прохождения муниципального фильтра количества голосов.

Кто утратил статус кандидата

Члены Московской городской избирательной комиссии также признали утратившими статус кандидата на должность мэра Москвы 21 претендента на этот пост в связи с непредоставлением необходимых документов на регистрацию.

Среди них от московского отделения Монархической партии предприниматель Илья Баков; временно неработающий, самовыдвиженец Владислав Бузаров; от Российского общенародного союза - предприниматель Михаил Бутримов; от партии "Национальный курс" был выдвинут главред одноименной газеты Денис Ганич; электромонтер Московского государственного технологического университета "Станкин", самовыдвиженец Александр Горлов; гендиректор Академии профессионального роста, самовыдвиженец Наталья Донцова; от "Альянса зеленых" ее председатель Александр Закондырин; журналист-самовыдвиженец Антон Красовский; от "Яблока" председатель московского отделения Сергей Митрохин; председатель Конституционного комитета "К", самовыдвиженец Алексей Назаров; директор ООО "Нитэк", самовыдвиженец Дмитрий Новиков; от партии ветеранов России ее председатель Ильдар Резяпов; пенсионеры-самовыдвиженцы Александр Романов и Валерий Ручнов; первый секретарь комитета "Коммунистической партии" Ярослав Сидоров; фермер-самовыдвиженец Герман Стерлигов; гендиректор коммерческой организации, самовыдвиженец Игорь Суздальцев; инженер- дефектоскопист "Энерготехсервис", самовыдвиженец Антон Тарасов; музыкальный руководитель и участник рок-группы "Коррозия металла", самовыдвиженец Сергей Троицкий; директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи, самовыдвиженец Руслан Халиуллин; глава Красносельского муниципального округа Москвы, самовыдвиженец Илья Яшин.

Претенденты, снявшие кандидатуру

Всего столичный избирком принял от 33 претендентов документы о выдвижении на пост мэра столицы, однако позднее пятеро из них официально сняли кандидатуры: ведущий инженера ООО "Газпром информ", самовыдвиженец Александр Милованкин; выдвинутый от Социал-демократической партии России ее председатель Сираждин Рамазанов; Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, выдвинутый экологической партией "Зеленые"; кандидат от "Партии социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу" Станислав Полищук и руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения, самовыдвиженец Максим Славин.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.