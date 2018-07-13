Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о помиловании режиссера

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Кремль рассмотрит обращение матери режиссера Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, это [обращение матери Сенцова] будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать", - отметил он. Отвечая на вопрос, можно ли помиловать человека по ходатайству его родственников, в том числе матери, представитель Кремля заявил: "Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, не входит в мою компетенцию". Песков заметил, что "такие случаи [помилования по ходатайству матери] в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования".

По словам Пескова, о ходатайстве Людмилы Сенцовой в адрес российского лидера Владимира Путина в Кремле узнали из СМИ и не могут относиться к этому как к официальному обращению.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".