Путин заявил, что Россия и Габон могут вместе работать над урегулированием в ЦАР

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. РФ и Габон могут вместе работать над урегулированием ситуации в Центральноафриканской Республике, заявил в субботу президент России Владимир Путин на встрече с габонским коллегой Али бен Бонго Ондимбой.

"Нам, безусловно, есть над чем работать, включая и региональное урегулирование - в Центральной Африке", - сказал Путин, отметив, что Габон принимает активное участие и вносит весомый вклад в соответствующую работу.

Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Либревилем "развиваются, причем по всем направлениям". "К сожалению, общий объем товарооборота пока небольшой, но темп роста - впечатляющий", - добавил он.

Президент Габона поблагодарил Путина за приглашение и прием в РФ и поздравил его с победой на мартовских президентских выборах. "Господин президент, я приехал сказать вам то, что вам уже известно, - Африка в вас нуждается", - продолжил Ондимба, отметив, что этот материк обладает богатейшими ресурсами, за доступ к которым борются крупные государства.

По его словам, РФ с ее огромными возможностями может много сделать на пользу Африканскому континенту. "Я рад, что России также небезразлично урегулирование конфликтов... в непосредственной близости от нас, урегулирование в Центральноафриканской республике, - продолжил президент Габона. - Я думаю, было бы замечательно, если бы мы объединили свои усилия для того, чтобы наконец мир установился в этой стране".

Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, товарооборот между РФ и Габоном в 2017 году вырос до $47,7 млн (с $29,1 млн в 2016). "Роснефть" в октябре прошлого года подписала профильный протокол о взаимопонимании с министерством нефти и углеводородов Габона, а в июне 2017 года "Зарубежнефть" и Габонская нефтяная компания подписали меморандум о взаимопонимании - рамочное соглашение по основным направлениям сотрудничества, включая совместную разработку габонских месторождений, проектирование и строительство объектов нефтегазовой инфраструктуры на территории африканской страны. "Зарубежнефти" было предложено начать освоение нефтяного месторождения Мбумба, а затем - подобрать еще несколько месторождений в Габоне.