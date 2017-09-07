Кому в России работать хорошо: как госрегулирование повлияло на потребительский рынок

Изменения в законе о госрегулировании торговой деятельности, вступившие в силу с 1 января 2017 года, не вывели рынок из равновесия. Возникновения дефицита продуктов в магазинах и повышения цен на них удалось избежать, а участники рынка в целом адаптировались к новым правилам. Однако эксперты подчеркивают, что усиление административного давления может активировать все накопившиеся риски и привести к серьезным последствиям. Такие выводы приводятся в докладе "Закон о торговле и госрегулировании продовольственного ритейла. Промежуточные итоги и развилки" Центра социального проектирования "Платформа", подготовленного при поддержке Союза потребителей России на основе экспертного интервью с 30 представителями компаний-поставщиков, продуктового ритейла и общественных организаций.

С начала текущего года произошло снижение максимального совокупного вознаграждения торговым сетям от поставщиков за услуги (по продвижению товаров, логистике, упаковке товаров и т.п) с 10% до 5% от цены товара. Кроме того, законодатели сократили обязательные сроки оплаты товаров поставщику: с 10 до восьми рабочих дней с даты фактического получения продукции - для товаров со сроком годности менее 10 дней; с 30 до 25 - от 10 до 30; с 45 до 40 - свыше 30 и для российской алкогольной продукции.

От изменений в законе о госрегулировании торговой деятельности определенные преимущества получили поставщики, считает большинство респондентов (45%), опрошенных ЦСП "Платформа". Это связано с упрощением документооборота и сокращением сроков оплаты товаров.

По мнению одного из участников опроса, "сокращение обязательных сроков оплаты товаров оптимизирует оборотный капитал поставщиков, снижает их зависимость от кредитных средств и факторинга".

Упрощение документооборота эксперты в основном связали с ограничениями или даже прямыми запретами на оказание дополнительных услуг (например, платы за право поставки товаров в новые торговые точки).

С другой стороны, эксперты считают, что в результате изменений поставщикам стало сложнее с продвижением товаров. "Поставщикам стало легче работать с точки зрения бюрократических моментов. Но при этом был ограничен их доступ к маркетинговым и логистическим возможностям торговых сетей", - говорит один из них. Поэтому однозначно назвать бенефициаров принятых поправок невозможно.

В свою очередь 22% опрошенных уверены, что в этой ситуации пострадали ритейлеры. "Сетям ограничили ретро-бонусы, благодаря чему многие сети от них вообще отказались, - отметил представитель розничной компании. - А мелкие ритейлеры проиграли от сокращения обязательных сроков оплаты товаров поставщику, ведь отсрочка платежей [до принятия закона] существенно поддерживала их финансовые показатели".

Потребитель ничем не рискует

Изменения в законе никак не коснулись конечного потребителя, уверены 62% экспертов ЦСП "Платформа". 14% экспертов считают, что нововведение поможет потребителям. Такое же количество полагает, что поправка скорее помешает посетителям розничных магазинов. По их мнению, изменения не привели к заметному росту или снижению стоимости товаров. Ранее участники рынка высказывали предположение, что после сокращения вознаграждения от поставщиков торговые сети могут повысить цены, чтобы компенсировать выпадающие доходы.

Закон напрямую не влияет на цены, это взаимоотношения исключительно между поставщиками и ритейлерами, считает представитель компании-поставщика, опрошенный ЦСП "Платформа".

"Тезис о том, что торговые сети будут компенсировать свои потери от ограничений за счет розничной наценки, изначально выглядел очень спорным, - согласен с ним представитель крупного ритейлера. - И по факту мы видим: цены выросли не больше, чем на размер инфляции, которую ритейлеры ввиду обострившейся конкуренции сдерживают еще сильнее, уходя в промо [акции] и требуя лучших условий от поставщиков".

Некоторые эксперты опасаются, что новые "правила игры" для ритейла косвенно могут нанести вред ассортименту магазинов. "Ассортимент уже страдает. Исчез инструмент маркетинговых услуг, которые раньше позволяли протестировать продаваемость товара. Поэтому у сетей снижается мотивация к тому, чтобы вводить новые товары на полку - если ритейлеры не уверены в том, что они будут достаточно прибыльными", - заметил представитель компании-ритейлера.

Рынок не готов к новым изменениям

Эксперты проанализировали законотворческие инициативы, публично озвученные в СМИ в 2016‑2017 годах и нацеленные на дальнейшее усиление госрегулирования розничной торговли (в том числе идеи по государственному ограничению цен на продукты питания, уменьшению количества торговых сетей, сокращению часов работы супермаркетов).

Большинство участников опроса считает, что дальнейшие нововведения на рынке могут ухудшить ситуацию, сломав хрупкий баланс интересов хозяйствующих субъектов. Поэтому сейчас главное - не допустить нарушения стабильности.

"Нужно прожить хотя бы пару инвестиционных циклов в этих правилах игры, - полагает представитель крупной компании-ритейлера. - Производители инвестируют в производство, ориентируясь на показатели будущей доходности. Инвестиционный цикл длинный - у кого-то он может занимать два года, у кого-то - пять [лет]. А у ритейла новые инвестиционные решения (диджитализация, bigdata и тому подобные) еще очень сырые. Чтобы они принесли реальную пользу покупателю, нужно много инвестировать в их НИОКР [​научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы] - там тоже длинные циклы венчурных проектов. Компании пойдут на это, когда они будут понимать, что правила игры хоть какое-то время неизменны".

Как отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев, изменения в законе о госрегулировании торговой деятельности носили революционный характер и серьезно повлияли на всех участников рынка, в том числе и в педагогическом плане. "Вместе с тем, чтобы дать взвешенную оценку результатам, потребуется еще год-полтора работы рынка. Пока изменения сказались только на верхнем уровне отношений, их влияние на инвестиционные решения не определено", - уточнил Ломакин-Румянцев.

В качестве дополнительной информации в докладе также использованы данные всероссийского опроса населения, проведенного "ВЦИОМ-Спутник" в апреле 2017 года по заказу ЦСП "Платформа". В выборку попали 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Около 65% опрошенных покупает большую часть продуктов питания первой необходимости (хлеб, молочные продукты, крупы, макароны, мука и тому подобные) именно в сетевых магазинах. При этом 88% респондентов не согласны на снижение качества товаров ради установления более низких цен на продукты первой необходимости.