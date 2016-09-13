120-я сессия Кантонской ярмарки возвращается с запуском выставки текстиля и одежды

Экспозиция текстиля и предметов одежды всегда была "изюминкой" Кантонской ярмарки. По словам Лью Цюаньдуна (Liu Quandong), заместителя генерального директора Департамента по международным связям Кантонской ярмарки, на 119-й сессии Кантонской ярмарки в выставочных зонах были размещены 6778 стендов, где свои товары представили 3345 экспонентов. По прогнозам организаторов, на предстоящей сессии мероприятия эти показатели будут превышены.

В выставочных зонах 120-й сессии Кантонской ярмарки будут представлены мужская и женская одежда, текстиль для дома и ткани. Ярмарка ориентирована на создание удобной комплексной закупочной платформы, где покупатели могут найти все необходимые им продукты вне зависимости от объемов и категорий.

В зоне экспозиции мужской и женской одежды, расположенной в секторе А, будет представлена повседневная одежда, свадебные наряды, деловые костюмы и многое другое. Специальная отраслевая презентация с акцентом на продукцию с местным колоритом будет организована в центральном зале сектора А. Здесь все желающие смогут ознакомиться с текстильными изделиями ведущих компаний, отражающими особенности местных и региональных культур. Поставщики из различных регионов мира, включая Турцию, Индию и Пакистан, представят текстиль для дома - полотенца, банные халаты, подушки и покрывала.

Постельные принадлежности, декоративный текстиль для дома, а также изделия для ванной, кухни и столовой будут в центре экспозиции в секторе С. Здесь же будут представлены различные ткани. Покупатели также смогут ознакомиться с экспозицией различных аксессуаров для производства одежды - тканей, пряжи и многого другого. Свою продукцию на этой выставке представят ведущие производители.

"Невзирая на то, что на международном текстильном рынке сегодня наблюдаются кризисные явления, нам необходимо найти прорыв. В этом году зона текстиля и одежды будет преобразована из традиционной выставки в платформу для дальнейшего продвижения создания комплексной индустриальной цепочки и бренд-капитала, - отметил г-н Лью. - Мы надеемся, что участники цепочки найдут вдохновение в примерах практического применения цифровых и сетевых технологий для нужд отрасли".

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Располагая почти 60-летней историей с момента своего основания весной 1957 года, ярмарка является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае. Кантонская ярмарка привлекла свыше 24000 китайских и 500 зарубежных компаний, обладающих высокой репутацией и мощным коммерческим потенциалом. Мероприятие ориентировано на развитие гибких и разнообразных методов импортно-экспортной торговли путем организации онлайн-экспозиций на ряду с традиционными выставками.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913 8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn