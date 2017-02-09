Три ресторана отеля Four Seasons Hotel George V, Paris отмечены звездами Michelin

PARIS, February 9, 2017/PRNewswire/. В последнем издании гида Michelin три ресторана Four Seasons Hotel George V, Paris: [http://www.fourseasons.com/paris ] "Le Cinq", "Le George" и "L'Orangerie" получили в общей сложности пять звезд, что сделало отель первым в Европе отелем, все 3 ресторана которого получили звезды Michelin.

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https://www.multivu.com/players/uk/8037451-four-seasons-hotel-michelin-award

Ресторан высокой французской кухни "Le Cinq [http://www.restaurant-lecinq.com/en ]" получает наивысшую награду из трёх звезд Michelin уже второй год вместе с рестораном средиземноморской кухни "Le George [http://legeorge.com/?page_id=165〈=en ]" и уютным и изысканным "l'Orangerie [http://www.lorangerieparis.com/?en ]", получившими по одной звезде.

Жозе Сильва [http://press.fourseasons.com/paris/hotel-team/jose-silva.html ] (Jose Silva), Вице-президент и Генеральный менеджер отеля Four Seasons Hotel George V, Paris делится своими впечатлениями: "Для отеля Four Seasons Hotel George V гастрономия является одной из самых важных составляющих, и без неё жизнь сложно было бы назвать полной. Я отношу себя к гурманам, и, с самого вступления в должность в 2014 году, мной была поставлена цель - рестораны отеля должны достичь кулинарных высот. После разработки новой концепции в ресторане Le Cinq, он стал одним из самых лучших парижских ресторанов с высокой кухней, и в 2016 году получил третью звезду Michelin. На мой взгляд, сегодняшние пять звезд Michelin - это доказательство высочайшего качества, воплощенного в жизнь Кристианом Ле Скером [http://press.fourseasons.com/paris/hotel-team/christian-le-squer.html ] (Christian Le Squer), Симоном Занони [http://press.fourseasons.com/paris/hotel-news/2016/le-george-chef-simone-zanoni ] (Simone Zanoni), Давидом Бизе [http://press.fourseasons.com/paris/hotel-team/david-bizet.html ] (David Bizet) и их командами".

Отель Four Seasons Hotel George V развивает концепцию трёх шефов с тремя уникальными подходами к приготовлению блюд, благодаря которым гости ресторанов могут насладиться шедеврами авторской кухни с разными стилями под одной крышей, что бесспорно делает отель ведущим гастрономическим адресом на карте Парижа

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/466524/Four_Seasons_Hotel_George_V.jpg )

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/466524/Four_Seasons_Hotel_George_V.jpg Video: https://www.multivu.com/players/uk/8037451-four-seasons-hotel-michelin-award Source: Four Seasons Hotel George V

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